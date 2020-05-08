COVID-19 был выявлен у 57-летнего жителя города Павлодар 23 апреля, сообщаеткорреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт coronavirus2020.kz. В Италии за сутки от Covid-19 умерли 793 человека Иллюстративное фото из архива "МГ" Мужчина был госпитализирован в инфекционный стационар. - На момент поступления у мужчины был диагностирован острый бронхит, состояние пациента оценивалось как средней степени тяжести, - сообщается на сайте. Пациент состоял на учете с сахарным диабетом 2 типа. 29 апреля у мужчины было зафиксировано нарастание дыхательной недостаточности, в связи с чем он был подключен к аппарату ИВЛ. 2 мая зафиксировано резкое ухудшение состояния пациента. Для консультации был приглашен кардиохирург из г. Нур-Султан. В постреанимационном периоде у пациента прогрессировала сердечно-дыхательная и почечная недостаточность. Несмотря на проводимую интенсивную терапию состояние пациента ухудшилось. Проводились реанимационные мероприятия, безуспешно. Лечение проводилось согласно протоколу диагностики и лечения МЗ РК. 6 мая в 20:40  констатирована биологическая смерть мужчины. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 8 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 4690, вылечились 1518 человек. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  