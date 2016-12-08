Видео зимней рыбалки атырауских агашек появилось в социальной сети, передает корреспондент портала "Мой город". QnbeF_9s5Cg Видео с рыбалки состоятельных жителей нефтяной столицы опубликовали в одном из рыбацких сообществ в Facebook. На любительских кадрах видно, как простая подледная рыбалка превратилась во что-то пафосное и помпезное. Оказывается, теперь атырауские агашки рыбачат более чем культурно, устанавливая палатки с вырезанными в деревянном полу лунками и расстилая ковры прямо на замерзшей реке. Судя по комментариям самого автора видео, в этих же палатках устраивается так называемый "виски-шик". Скорее всего, на видео запечатлен процесс подготовки к рыбалке. Самих участников еще нет, но все уже готово к их приезду. В кадре появляется мужчина. Однако он не осмеливается идти по ковру, расстеленному прямо на льду, будто бы тот предназначен для гостей более высокого статуса. - Красиво рыбачить не запретишь, - комментируют видео участники сообщества.