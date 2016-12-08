Иллюстративное фото с сайта www.uralinform.ru Как рассказал начальник отделения по профилактике правонарушений и организации работы участковых инспекторов полиции МПС ДВД ЗКО Сергей КИСЕЛЕВ, инцидент произошел в начале декабря в городе Аксай. - В тот день гражданские супруги у себя дома употребляли алкоголь и между ними произошла ссора. Женщина облила себя бензином, а сожитель кинул в нее спичку. После того, как сожительница начала гореть, мужчина принялся ее тушить. В итоге женщина получила 20% ожогов, - отметил Сергей КИСЕЛЕВ. На мужчину, поджегшего свою гражданскую супругу, завели уголовное дело и должны были осудить, но женщина в последний момент написала заявление, и дело было закрыто за примирением сторон. К слову, в ЗКО в 2016 году более 2000 человек были подвергнуты бытовому насилию.