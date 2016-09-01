Сеть 4G/LTE обеспечивает максимальную скорость до 100 Мбит/сек. В планах компании - обеспечить объединенной сетью покрытие для более чем 30% населения Казахстана до конца 2016 года. В том числе благодаря покрытию тех 13 городов, которые развиваются в рамках совместного договора двух операторов на развитие сети LTE.

Для того чтобы проверить поддержку смартфоном и SIM-картой сети 4G/LTE, абоненту достаточно набрать USSD команду *256#. Соответствующая информация придет в ответном сообщении.

Компания «Кселл» разворачивает 4G/LTE на самой современной мультитехнологической сети, построенной на оборудовании компании Ericsson – одного из ведущих поставщиков LTE-технологий и услуг в мире. - Ericsson и Kcell приносят в Казахстан новейшие технологии LTE, которые расширят покрытие страны мобильным широкополосным доступом и дадут возможность пользоваться быстрым и надежным Интернетом еще большему количеству абонентов. Это позволит клиентам Kcell наслаждаться лучшим качеством услуг и раскрывать потенциал новых возможностей, возникающих в обществе, объединённом технологиями. Этот проект - важнейшее событие в истории долгосрочного сотрудничества Kcell и Ericsson, и мы уверены, что мы сможем поддержать Kcell в дальнейшем развитии мобильной отрасти Казахстана, - комментирует- С момента открытия наших пилотных зон LTE в торговых центрах более 200 тысяч уникальных абонентов уже протестировали наш 4G интернет. И сейчас более 25% абонентов нашей компании пользуются смартфонами с поддержкой 4G/LTE. Поэтому в первую очередь мы запускаем сеть четвертого поколения в регионах с наиболее высоким проникновением LTE-устройств, примерно 20-25% от общего количества используемых гаджетов среди наших абонентов, - отметилБлагодаря тому, что четвертое поколение будет работать в частотных диапазонах 800 МГц и 1800 МГц, прием сигнала внутри помещений станет более стабильным, что значительно повысит качество мобильного интернета. При этом жителям Алматы, крупнейшего мегаполиса страны, станет доступна сеть LTE Advanced, которая способна развить скорость передачи данных до 100 Мбит/сек. - «Кселл» стремится делать жизнь своих клиентов максимально комфортной и обеспечивать им сервис по самым высоким мировым стандартам. Запуск сети 4G/LTE позволит нашим абонентам максимально быстро обмениваться большими объемами информации с минимальной затратой времени, - подчеркнул Арти Отс. Для удобства абонентов Kcell и activ по всему Казахстану работает сеть самых современных магазинов KcellStore и KcellCenter с широким выбором 4G/LTE-девайсов для всех категорий пользователей, доступных как с контрактами, так и за полную стоимость. Высокопрофессиональные консультанты помогут определиться с выбором тарифа и устройства для наиболее комфортного пользоваться всеми возможностями сети четвертого поколения.Лицензия № ДС0000270 от 08.06.1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. На правах рекламы.