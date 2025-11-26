Кто попадёт под новый налог для самозанятых с января 2026

Правительство утвердило список видов деятельности, по которым с 1 января 2026 года можно будет работать по новому специальному налоговому режиму для самозанятых. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

В разрешительный список вошли 40 направлений, среди которых:

деятельность, способствующая животноводству;

производство музыкальных инструментов;

штукатурные работы;

столярные и плотницкие работы;

покрытие полов и облицовка стен;

малярные и стекольные работы;

розничная торговля через сетевой маркетинг;

деятельность такси;

прочая почтовая и курьерская деятельность (за исключением прочей почтовой деятельности);

доставка готовой пищи на заказ;

аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью;

деятельность в области фотографии;

деятельность по устному и письменному переводу;

ветеринарная деятельность;

аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;

общая уборка жилых домов;

прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не включённая в другие группировки (исключительно по услугам, оказываемым через интернет-платформы);

образование в области спорта и отдыха;

образование в области культуры;

прочая деятельность в области образования, не включённая в другие группировки;

художественное и литературное творчество;

ремонт компьютеров и периферийного оборудования;

ремонт коммуникационного оборудования;

ремонт электронной бытовой техники;

ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования;

ремонт обуви;

ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральной и искусственной кожи;

ремонт мебели и предметов интерьера;

ремонт наручных и прочих часов;

ремонт ювелирных изделий;

ремонт трикотажных и вязаных изделий;

ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи;

ремонт меховых и кожаных изделий и головных уборов;

ремонт музыкальных инструментов;

ремонт ковров и ковровых изделий;

ремонт велосипедов;

ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включённых в другие группировки;

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу;

деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления.

Напомним, изменения введенные в налоговый кодекс вступают в силу с 2026 года.