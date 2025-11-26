Правительство утвердило список видов деятельности, по которым с 1 января 2026 года можно будет работать по новому специальному налоговому режиму для самозанятых. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

В разрешительный список вошли 40 направлений, среди которых:

  • деятельность, способствующая животноводству;
  • производство музыкальных инструментов;
  • штукатурные работы;
  • столярные и плотницкие работы;
  • покрытие полов и облицовка стен;
  • малярные и стекольные работы;
  • розничная торговля через сетевой маркетинг;
  • деятельность такси;
  • прочая почтовая и курьерская деятельность (за исключением прочей почтовой деятельности);
  • доставка готовой пищи на заказ;
  • аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью;
  • деятельность в области фотографии;
  • деятельность по устному и письменному переводу;
  • ветеринарная деятельность;
  • аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;
  • общая уборка жилых домов;
  • прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не включённая в другие группировки (исключительно по услугам, оказываемым через интернет-платформы);
  • образование в области спорта и отдыха;
  • образование в области культуры; 
  • прочая деятельность в области образования, не включённая в другие группировки;
  • художественное и литературное творчество;
  • ремонт компьютеров и периферийного оборудования;
  • ремонт коммуникационного оборудования;
  • ремонт электронной бытовой техники;
  • ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования;
  • ремонт обуви;
  • ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральной и искусственной кожи;
  • ремонт мебели и предметов интерьера;
  • ремонт наручных и прочих часов;
  • ремонт ювелирных изделий;
  • ремонт трикотажных и вязаных изделий;
  • ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи;
  • ремонт меховых и кожаных изделий и головных уборов;
  • ремонт музыкальных инструментов;
  • ремонт ковров и ковровых изделий;
  • ремонт велосипедов;
  • ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включённых в другие группировки;
  • предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
  • деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу;
  • деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления.

Напомним, изменения введенные в налоговый кодекс вступают в силу с 2026 года.  