Авиабилеты по цене крыла самолёта: перелёты в РК подорожали почти на 24%

По данным аналитического сайта EnergyProm, стоимость перелётов по Казахстану резко выросла. В октябре индекс потребительских цен на полёты в эконом-классе достиг 123,5%, что стало максимумом за последний год. Аналогичный скачок фиксировали только в ноябре 2023 года, сообщают данные системы «Талдау» Бюро нацстатистики.

В среднем по стране авиабилеты подорожали примерно на 20%, однако в отдельных регионах рост оказался гораздо заметнее. В Атырауской и Мангистауской областях цены взлетели более чем на 44%. А вот в Абайской области ситуация противоположная — перелёты подешевели на 7,5%.

При этом крупнейшие авиаперевозчики не публикуют официальных объяснений подорожания. В их пресс-релизах говорится лишь о расширении маршрутов, обновлении флота и улучшении сервиса — косвенно это подтверждает рост расходов компаний.

Единственное публичное предупреждение о возможном повышении тарифов прозвучало ещё летом от вице-премьера Романа Скляра. Он связывал рост цен с увеличением НДС, подорожанием авиационного топлива, самолётов и запчастей. Точных прогнозов по величине роста тогда озвучено не было.

Статистика БНС показывает, что рынок авиаперевозок продолжает расти. В 2024 году пассажиропоток увеличился на 8,6%, а за январь–октябрь 2025-го — ещё на 6,1%. За десять месяцев услугами авиакомпаний воспользовались 13,1 миллиона человек, а доходы отрасли достигли 756,7 миллиарда тенге, что на 9,1% больше, чем годом ранее.

При этом внутренние рейсы приносят компаниям прибыль быстрее международных: в 2024 году доходы внутри страны выросли на 23%, тогда как на зарубежных направлениях — на 11%. Рост во многом связан с увеличением пассажиропотока внутри РК.

Цены на перелёты уже неоднократно становились поводом для обсуждений в правительстве. Агентство по защите и развитию конкуренции проверяет рынок внутренних авиаперевозок. В прошлом году специалисты АЗРК выявили, что FlyArystan завышала стоимость билетов за счёт скрытых доплат, которые автоматически появлялись при бронировании. Перевозчика обязали устранить нарушения. Новые результаты антимонопольного анализа пока не опубликованы.