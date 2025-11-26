12 тонн казахстанского мороженого не пропустили в Россию через пост в ЗКО

На пункте пропуска «Маштаково» на российско-казахстанской границе сотрудники Россельхознадзора и ПУ ФСБ России по Оренбургской области остановили фуру с крупной партией мороженого из Казахстана. Попытка ввоза оказалась незаконной.

Инспекторы выявили, что более 12 тонн мороженого пытались ввезти без документов, подтверждающих происхождение сырья из хозяйств, которые официально соответствуют международным требованиям безопасности по губкообразной энцефалопатии.

Проверка также показала несоответствие даты выработки в ветеринарном сертификате данным на маркировке. Кроме того, в документах не было сведений о том, что молочная продукция произведена на предприятиях, свободных от опасных заболеваний животных.

Груз задержали и оформили на возврат в Казахстан, а перевозчика привлекли к административной ответственности.