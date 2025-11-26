В Актюбинской области задержали 10 мигрантов, скрывавшихся в грузовике

Пограничная служба КНБ сообщила о пресечении попытки нелегального пересечения государственной границы в Актюбинской области. Инцидент произошёл 23 ноября на автомобильном пункте пропуска «Жайсан».

Во время осмотра грузового автомобиля пограничный наряд обнаружил среди строительных материалов 10 иностранных граждан, скрывавшихся внутри транспортного средства.

По факту начато досудебное расследование по статьям 24 и 394 УК РК. Другие подробности не раскрываются в соответствии со статьёй 201 УПК.

В КНБ напомнили, что участие в схемах нелегальной миграции является уголовным правонарушением и призвали граждан не вовлекаться в подобные действия.