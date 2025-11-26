В Уральске участники движения «Дала Кырандары» организовали очередную акцию в рамках проекта «Жұма жақсылығы». На этот раз кыраны провели благотворительный киновечер, объединивший горожан вокруг важной цели.

Для гостей подготовили показ фильма и небольшую ярмарку, где продавались билеты, напитки и снеки. Все средства, собранные в ходе мероприятия, направлены на лечение нуждающегося.

Организаторы отмечают, что подобные инициативы проходят еженедельно по пятницам, и каждая акция посвящена новой цели помощи. Проект стал для молодежи возможностью поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации, и развивать культуру взаимопомощи в обществе.