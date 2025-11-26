Продавцы и охрана ТРЦ дважды спасли уральцев от мошенников

В одном из торгово-развлекательных центров Уральска сотрудники бутиков и службы безопасности предотвратили две попытки телефонного мошенничества. Об этом сообщает Polisia.kz.

Первый случай произошёл 15 октября. Продавец заметила девушку, которая, не отрываясь от телефонного разговора, несколько раз подходила к терминалу. Подозрения подтвердились: охранник вовремя вмешался и остановил перевод.

Через несколько дней ситуация повторилась. 21 октября продавец другого бутика увидела, как женщина пытается отправить деньги, выполняя указания «по телефону». Сотрудники охраны вновь успели вовремя.

Благодаря внимательности работников торговли и оперативности охраны двум женщинам удалось сохранить свои деньги — мошенники могли получить около восьми миллионов тенге.

Полиция поблагодарила сотрудников бутиков и службу безопасности ТРЦ, вручив им благодарственные письма. Правоохранители в очередной раз напоминают: если незнакомцы представляются сотрудниками банка или госорганов и требуют перевести деньги, разговор нужно сразу прекращать и обращаться в полицию.

Ранее мы писали о том, что Нацбанк предупреждает казахстанцев о новой волне мошенничества с «ошибочными» переводами.



