Куда жаловаться, если врач поликлиники не обслуживает вызов на дому?

В пресс-службе фонда социального медицинского страхования сообщили, что при каждой поликлинике имеются службы поддержки пациентов. По телефону можно проконсультироваться по вопросам ОСМС, восстановления статуса застрахованного и получения медицинской помощи.

Также в задачу служб входит решение проблемных ситуаций. При необходимости ими проводится внутренний аудит. В случае выявления или подтверждения нарушений принимаются соответствующие меры.

По какому поводу можно обратиться в службу поддержки пациентов:

С вас требуют статус застрахованного для получения экстренной помощи,

Вам отказывают в приеме участкового врача по причине его отсутствия,

Вы не можете получить консультацию узкого специалиста, потому что его нет в штате или запись к нему заполнена на месяц вперед,

Вам не дают направления на доступные по ОСМС диагностические или лабораторные обследования, хотя у вас есть для этого медицинские показания,

Вам предлагают ожидать плановые обследования или консультации узких специалистов свыше 10 рабочих дней, при этом не направляют в другие медорганизации по договору соисполнения,

Участковый врач/медсестра или фельдшер не обслуживает вызов на дому, хотя вы прикреплены к данной поликлинике по территориальному принципу,

Вас не ознакомили с результатами проведенного обследования,

Во время приема врач проявил грубость, вел себя некорректно или нарушил врачебную этику,

Вы не удовлетворены качеством оказанной медицинской помощи,

Вы сомневаетесь в корректности поставленного диагноза или назначенного лечения,

Вы обнаружили в своих медицинских записях некорректные данные или приписки,

Вы в целом недовольны качеством работы медперсонала и медицинской организации,

По вопросам, связанным с получением медицинской помощи в пакетах ГОБМП и ОСМС.

В случае если ваш вопрос не был решен, то можно обратиться на официальный сайт fms.kz, единый контакт-центр 1414, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.