В пресс-службе фонда социального медицинского страхования сообщили, что при каждой поликлинике имеются службы поддержки пациентов. По телефону можно проконсультироваться по вопросам ОСМС, восстановления статуса застрахованного и получения медицинской помощи.
Также в задачу служб входит решение проблемных ситуаций. При необходимости ими проводится внутренний аудит. В случае выявления или подтверждения нарушений принимаются соответствующие меры.
По какому поводу можно обратиться в службу поддержки пациентов:
- С вас требуют статус застрахованного для получения экстренной помощи,
- Вам отказывают в приеме участкового врача по причине его отсутствия,
- Вы не можете получить консультацию узкого специалиста, потому что его нет в штате или запись к нему заполнена на месяц вперед,
- Вам не дают направления на доступные по ОСМС диагностические или лабораторные обследования, хотя у вас есть для этого медицинские показания,
- Вам предлагают ожидать плановые обследования или консультации узких специалистов свыше 10 рабочих дней, при этом не направляют в другие медорганизации по договору соисполнения,
- Участковый врач/медсестра или фельдшер не обслуживает вызов на дому, хотя вы прикреплены к данной поликлинике по территориальному принципу,
- Вас не ознакомили с результатами проведенного обследования,
- Во время приема врач проявил грубость, вел себя некорректно или нарушил врачебную этику,
- Вы не удовлетворены качеством оказанной медицинской помощи,
- Вы сомневаетесь в корректности поставленного диагноза или назначенного лечения,
- Вы обнаружили в своих медицинских записях некорректные данные или приписки,
- Вы в целом недовольны качеством работы медперсонала и медицинской организации,
- По вопросам, связанным с получением медицинской помощи в пакетах ГОБМП и ОСМС.
В случае если ваш вопрос не был решен, то можно обратиться на официальный сайт fms.kz, единый контакт-центр 1414, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.