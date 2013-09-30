kulginovИнтернет-журнал «Vласть» второй год подряд провел опрос среди экспертов и определил двадцатку молодых и перспективных чиновников Казахстана, в него вошли три чиновника ЗКО. Итак, самый лучший результат из чиновников нашей области у акима города - 35-летнего Алтая КУЛЬГИНОВА. Он занимает 14 позицию. К слову, Алтай Сейдирович еще в прошлом году был замечен в данном рейтинге, но тогда занимал 17 место. Заместитель акима области Бахтияр МАКЕН в рейтинг попал впервые и находится на 19 позиции. К слову, чиновнику 31 год. А замыкает рейтинг другой замакима области 33-летний Серик ШАПКЕНОВ. А самым перспективным молодым чиновником страны назван председатель правления национального управляющего холдинга "Байтерек", кандидат экономических наук 33-летний Куандык БИШИМБАЕВ. На втором месте 34-летний зампредседателя КНБ Самат АБИШ. Третью строчку занимает ответственный секретарь Минюста 35-летний Марат БЕКЕТАЕВ. Завотделом социально-экономического мониторинга администрации президента Даулет ЕРГОЖИН и вице-министр финансов Руслан ДАЛЕНОВ заняли четвертую и пятую позицию соответственно. Также в ТОП-10 вошли: заместитель руководителя администрации президента Баглан МАЙЛЫБАЕВ, вице-министр экономического развития и торговли Абай ИСКАНДИРОВ, член правления холдинга "Байтерек" Каныш ТУЛЕУШИН, заведующий центром стратегических разработок и анализа администрации президента Азамат АБДЫМОМУНОВ, замакима Астаны Ерсаин НАГАСПАЕВ. Кроме того, в список попали пресс-секретарь президента Даурен АБАЕВ, замакима ЮКО Сапарбек ТУЯКБАЕВ, вице-министр экономики и бюджетного планирования Мадина АБЫЛКАСЫМОВА, аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ, замакима Павлодарской области Арын ОРСАРИЕВ, вице-министр культуры и информации Арман КЫРЫКБАЕВ, замакима Атырауской области Шынгыс МУКАН, завгосударственно-правовым отделом администрации президента Алия РАКИШЕВА, замакима ЗКО Бахтияр МАКЕН, замакима ЗКО Серик ШАПКЕНОВ. Большинство участников рейтинга имеют не только казахстанское, но и зарубежное образование. Причем подавляющая часть «болашаковцы». Между прочим, среди участников рейтинга двое докторов наук и двое кандидатов наук. Как отмечает издание, рейтинг составлен на основе экспертного опроса, является отражением мнений экспертов и не претендует на абсолютную объективность.