Итак, самый лучший результат из чиновников нашей области у акима города - 35-летнего. Он занимает 14 позицию. К слову, Алтай Сейдирович еще в прошлом году был замечен в данном рейтинге, но тогда занимал 17 место. Заместитель акима областив рейтинг попал впервые и находится на 19 позиции. К слову, чиновнику 31 год. А замыкает рейтинг другой замакима области 33-летний. А самым перспективным молодым чиновником страны назван председатель правления национального управляющего холдинга "Байтерек", кандидат экономических наук 33-летний. На втором месте 34-летний зампредседателя КНБ. Третью строчку занимает ответственный секретарь Минюста 35-летний. Завотделом социально-экономического мониторинга администрации президентаи вице-министр финансовзаняли четвертую и пятую позицию соответственно. Также в ТОП-10 вошли: заместитель руководителя администрации президента, вице-министр экономического развития и торговли, член правления холдинга "Байтерек", заведующий центром стратегических разработок и анализа администрации президента, замакима Астаны. Кроме того, в список попали пресс-секретарь президента, замакима ЮКО, вице-министр экономики и бюджетного планированияаким Уральска, замакима Павлодарской области, вице-министр культуры и информации, замакима Атырауской области, завгосударственно-правовым отделом администрации президента, замакима ЗКО, замакима ЗКО. Большинство участников рейтинга имеют не только казахстанское, но и зарубежное образование. Причем подавляющая часть «болашаковцы». Между прочим, среди участников рейтинга двое докторов наук и двое кандидатов наук. Как отмечает издание, рейтинг составлен на основе экспертного опроса, является отражением мнений экспертов и не претендует на абсолютную объективность.