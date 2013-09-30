Фото с сайта www.time.kz Фото с сайта www.time.kz Изменения в пенсионной системе будут обсуждаться с участием неправительственных и общественных организаций. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Серик АХМЕТОВ в ходе передачи «Слуги народа» на телеканале КТК. «Благодаря Президенту было найдено очень хорошее компромиссное решение, и Парламент принял его. Увеличение пенсионного возраста женщин будет производиться поэтапно, с 2018 года до 2027 года, в течение 10 лет по полгода каждый год. И я думаю, что для тех женщин, подверженных рискам пенсионного необеспечения, которые в предстоящие 5 лет должны были выходить в возрасте 63 года – это уже их не коснется,  было введено, так называемое, субсидирование для женщин, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком, государство оплачивает пенсионные отчисления этих женщин. Я думаю, что общество и сами женщины достаточно позитивно высказались за решение этого вопроса», – сказал С.АХМЕТОВ. Премьер-Министр также отметил, что главной задачей модернизации пенсионной системы является вовлечение  в нее все большего количества граждан. Изменения будут касаться также минимальной и базовой пенсий, пенсионного обеспечения военных. С.АХМЕТОВ подчеркнул, что уже принято решение о введении обязательных 5-процентных отчислениях для работников, трудящихся в тяжелых условиях. По словам Премьера, в дальнейшем размеры обязательных пенсионных отчислений будут постепенно повышаться. Источник: zakon.kz