Как говорится на сайте областного суда 27 сентября судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акгуль КАРАСАЕВА вынесла постановление о принятии дела и назначении предварительного слушания. Суд установил, что данное дело подсудно специализированному межрайонному суду по уголовным делам ЗКО, обстоятельств, влекущих приостановление или прекращение производства по делу, не имеется, и что при производстве предварительного расследования нарушения уголовно-процессуального закона, препятствующие назначению судебного заседания, не допущены. Как стало известно, судопроизводство будет проходить на русском языке, а дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании с участием прокурора, представителя потерпевшего, подсудимых, их защитников-адвокатов А.С.ОРЫНБЕКОВОЙ, А.Т.КУСПАН, Р.З.ШАГАТАЕВА, Т.Т.ДАУЛЕТОВА, Е.Ш.СЯТОВА, защитников Г.Е.УТЕГЕНОВОЙ, Л.ДЖАКЕНОВОЙ, Г.Г.КДЫРНИЯЗОВОЙ. Напомним, 105 томов уголовных дел принято к производству специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО. Дело будет рассматривать председатель суда судья. По словам пресс-секретаря областного суда, вместе с УНДАГАНОВЫМ перед судом предстанут Мендихан ДЖАКЕНОВ, бывший директор областной спортшколы высшего мастерства,Коныс ЖЕТПИСОВ, бывший директор школы олимпийского резерва иТурарбек БЕКАРЫСТАНОВ, уже бывший руководитель отдела управления физкультуры и спорта. Напомним, сам Муслим УНДАГАНОВ возглавлял управление спорта по ЗКО, но на момент ареста был безработным. Но все обвинения по делам касаются именно деятельности по время его правления облспортом. По данным суда, Муслим УНДАГАНОВ обвиняется по ст. 176, ч.3,4 УК РК - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», ст. 235, ч.3 УК РК - «Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений», а также по ст. 314, ч. 2 - «Служебный подлог». Коныс ЖЕТПИСОВ обвиняется по тем же статьям. У Мендихана ДЖАКЕНОВА также статьи 176-ая, 235-ая, кроме них добавлены статьи 214 УК РК - «Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов» и 193-я - «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем».