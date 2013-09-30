Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Специалисты аналитического агентства BersteinResearch подсчитали суммарные убытки и общие потери «провальных» моделей авто, которые нанесли наибольший финансовый урон их производителям. По мнению британских аналитиков, проводивших данный антирейтинг, причин подобного «недопонимания» со стороны конечного покупателя обычно две: либо это существенный технологический разрыв между прототипом модели – концепт каром, и его серийной интерпретацией (включая расходы на постройку первого), либо же провальный маркетинг, когда модель «меркнет» на фоне одноклассников, и становится непопулярной в своём рыночном сегменте.
В качестве наглядного примера первой «группы неудачников», стоит вспомнить компакт автогиганта Daimler AG - Smart ForTwo, на постройку которого было вложено порядка 3,5 млрд евро. Ещё бы, ведь немцам пришлось создавать новую «тележку» для постройки подобного авто, включая три силовых агрегата. В этом случае, как уточняют специалисты BersteinResearch, виной всему якобы временной промежуток, в который с момента появления первого концепта до серийной модели прошло почти пять лет.
Касаемо случаев, когда по тем или иным причинам модель не приглянулась потенциальным покупателем, упав таким образом «ниже плинтуса» таблиц итоговых продаж, стоит вспомнить, к примеру, такие авто как: Peugeot 1007, Renault Laguna и Jaguar X-Type, на которые так надеялись производители. К слову, в этом рейтинге мы почему-то не увидели не так давно «скончавшийся» бренд Maybach, с его не менее провальными моделями 57 и 62 (включая их модификации). Там, насколько мы помним, при средней цене модели в 370 000 долларов, на (!) каждом автомобиле концерн терял порядка (!) полумиллиона долларов. Источник: auto.lafa.kz