Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Американцы начинают принимать заказы на изготовление копий самой знаменитой «машины времени» DeLorean DMC-12, снявшейся в кинотрилогии «Назад в будущее». Поколение 1980-х, которое выросло на приключениях Марти МакФлая и его старшего друга Дока Эммета Брауна, теперь совсем не против того, чтобы удовлетворить свою ностальгию. The Detroit News пишет, что компания DeLorean Motor Co. решилась на этот шаг после потока запросов от желающих обзавестись подобным уникальным автомобилем. Сборка первого экземпляра потребовала творческого подхода: для имитации «потокового накопителя», «плутониевого реактора» и прочих приспособлений для путешествия во времени использовались самые разные предметы - от деталей реактивных двигателей до кофемолок и кожухов от компьютерных винчестеров. Ориентировочная цена подобного киношного DMC-12 составит сумму в пределах $45 000. Но поторопитесь с заказом – поскольку оригинальных компонентов на складах фирмы, включая знаменитые двери «крыло чайки», осталось не более чем на 500 автомобилей. Источник: auto.lafa.kz