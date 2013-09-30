Фото Supermade.kz Фото Supermade.kz Известный венчурный инвестор и предприниматель Кенес Ракишев ведёт переговоры с Tesla Motors о продаже и даже сборке престижных электромобилей в Казахстане. К слову, человек чьё имя есть в 50-ке самых богатых людей Казахстана по версии Forbes, уже привез себе один такой автомобиль. Белый электромобиль Tesla Model S совсем недавно доставили в алматинский аэропорт. Пятидверка, завоевавшая титул 2013 World Green Car, выпускается в трех комплектациях с батареями на 60 и 85 кВт•ч. Помимо впечатляющего запаса хода на одной зарядке (до 483 км), самая мощная Tesla Model S 85 Perfomance выделяется потрясающей динамикой: разгон с нуля до 100 км/ч за 4,2 с! Несмотря на стоимость (в США цены стартуют с 66 570$ за версию с батарей 60 кВт•ч ), Model S обогнала по продажам Chevrolet Volt и Nissan Leaf. А в июне этого года премиальный электромобиль превзошел машины производства Buick, Lincoln, Porsche, Volvo и Cadillac по количеству регистраций в Калифорнии. Несомненно, для комфортной эксплуатации таких автомобилей необходима инфраструктура – стоит вспомнить, как мыкался с вилкой автопутешественник на Tesla Roadster в прошлом году, когда был проездом в Караганде. Однако, бизнесмен все же решился протестировать автомобиль будущего в наших условиях. К чему это приведет - покажет время! Источник: auto.lafa.kz