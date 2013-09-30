Водитель акимата Костаная управлял автомобилем с подложными номерами. Об этом сообщает телеканал «Астана». Предполагается, что водитель просто потерял оригинал госномера, и нарисовал нужный номер. В его отношении уже возбуждено административное дело. За подлог водителю грозит штраф в размере 20 МРП или лишение права управлять транспортным средством на срок до 1 года. Как сообщали Авто@Mail.Ru, в Казахстане участились кражи автомобильных номеров. Номерные знаки часто похищают для того, чтобы установить его на другой автомобиль, часто незаконно импортированный.