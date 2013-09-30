Фото auto.mail.ru Фото auto.mail.ru Компания Peugeot официально начала продажи автомобилей в Казахстане. Почти весь ассортимент французской фирмы был собран методом крупноузловой сборки на заводе АО «Агромашхолдинг». На сегодня Peugeot в Казахстане предлагает седаны Peugeot 301, Peugeot 408, Peugeot 508, компактный кроссовер Peugeot 3008, фургон Peugeot Partner (пассажирский и грузовой). Среди них только Peugeot 408 произведен в России, остальная продукция собирается в Костанае. Самым доступным станет Peugeot 301, стоимость которого в стандартной комплектации с механической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 л составит 16 300 долларов. Позднее появится и версия с объемом 1,2 л, которая обещает стать еще дешевле. На седан класса С, Peugeot 408 цена варьируется от 19 900 до 26 300 долларов. Самый дорогой в линейке Peugeot 508 обойдется от 26 900 до 34 500 долларов. Компактный кроссовер Peugeot 3008 стоит от 26 400 до 32 200 долларов. Позднее в Казахстане также можно будет официально приобрести стильное купе Peugeot RCZ. Заодно с продукцией марки, был представлен и новый автоцентр Peugeot в рамках проекта AllurAutoCity. Тут же находится и современная сервисная зона с 5 постами 6 подъемниками, что позволяет пропускать до 20 автомобилей в день. Пройти обслуживание у официалов смогут даже те владельцы Peugeot, которые купили авто не у официального дилера. Дилерские центры откроются в четырех городах Казахстана: Алматы, Астане, Караганде и Костанае. К 2017 году в планах французской фирмы отвоевать до 5% автомобильного рынка РК. Источник: auto.mail.ru