Асад пообещал подчиниться резолюции СБ ООН по Сирии
Фото: Reuters Президент Сирии Башар Асад заявил, что готов подчиниться резолюции Совета безопасности ООН об уничтожении всех арсеналов химического оружия. Интервью Асада итальянскому телеканалу RaiNews24 выложено на сайте канала. «Мы присоединились к международному соглашению о запрете на приобретение и использование химических вооружений еще до того, как резолюция прошла через Совет безопасности», — сказал Асад. Он назвал первостепенной задачей Сирии предоставление необходимых данных и облегчение процедуры уничтожения химоружия, однако посетовал на «технические проблемы». По словам сирийского президента, до некоторых складов химоружия трудно добраться «в присутствии террористов», а также, по словам Асада, непонятно, каким именно образом избавляться от арсеналов. Асад также заявил о готовности оставить свой пост, если так решит народ Сирии, но не раньше выборов в 2014 году. По словам президента, «во время шторма корабль нельзя бросать, его нужно привести в порт». Резолюция Совбеза ООН была единогласно принята всеми 15-ю участниками организации накануне — 28 сентября. В документе предусматриваются жесткие меры по отношению к сирийским властям в случае несоблюдения поставленных условий. Однако принятая резолюция по настоянию российской стороны ни в каком случае не предусматривает иностранного военного вмешательства. Для него будет нужна отдельная резолюция СБ ООН. В документе также содержится призыв к правительству Асада и повстанцам начать мирные переговоры. По словам генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, принятие резолюции Советом безопасности стало «первой обнадеживающей новостью по Сирии за долгое время». Ранее принятию резолюции по Сирии мешала жесткая позиции России и Китая, которые считают правительство Асада легитимным и потому настаивали на дипломатическом разрешении конфликта. Западные страны — прежде всего, США, Великобритания и Франция — склонялись к тому, что в Сирии потребуется военное вмешательство, чтобы заставить Асада уйти в отставку. Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Он начался с массовых выступлений против правительства Асада и постепенно перерос в полноценную гражданскую войну, жертвами которой, по данным ООН, стали более 100 тысяч человек. В августе 2013 года в результате химической атаки в пригороде Дамаска погибли полторы тысячи человек — ответственность за это США возложили на правительство Асада. Власти Сирии в свою очередь списывали атаку на провокацию повстанцев. Источник: lenta.ru