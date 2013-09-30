В Иране арестовали метателей ботинок в президента
Фото: Behrouz Mehri / AFP По итогам инцидента в тегеранском аэропорту «Мехрабад», где 28 сентября президента страны Хасана Рухани забросали камнями, яйцами и ботинками, задержали двоих подозреваемых. Об этом сообщает Agence France-Presse. По словам представителя полиции Саида Монтазера оль-Мехди, правоохранительные органы в первую очередь обращали внимание на тех, у кого на ногах не было ботинок. При этом Мехди отметил, что задержание произвела не полиция, а некая другая служба, отвечающая за безопасность. Всего в акции против Рухани принимали участие более 70 молодых консерваторов. При этом президента Ирана встречали и несколько сотен сторонников. Столь радикальная реакция консервативной общественности была вызвана тем, что Рухани недавно провел переговоры с президентом США Бараком Обамой, а в Тегеран возвращался из Нью-Йорка с заседания Генеральной ассамблеи ООН. Эти действия главы государства поддержало большинство иранских СМИ и общественных движений за исключением исламских радикалов. 27 сентября состоялся телефонный разговор между американским и иранским президентами, который стал первым с момента исламской революции 1979 года. По словам Обамы, речь в ходе беседы шла в основном об иранской ядерной программе. Хасан Рухани, избранный президентом Ирана летом 2013 года, считается более умеренным политиком, чем его предшественник Махмуд Ахмадинеджад. Рухани неоднократно давал понять, что готов идти на уступки западным странам, в частности, пересмотреть подход Ирана к развитию ядерной программы. Источник: lenta.ru