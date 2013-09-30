«Мисс мира - 2013» стала филиппинка
Фото с сайта конкурса «Мисс мира» Конкурс красоты «Мисс мира», финал которого прошел в субботу на Бали, выиграла 23-летняя представительница Филиппин Меган Янг (Megan Young), передает Agence France-Presse. В финал, кроме нее, вышли мисс Франция, мисс Гана, мисс Бразилия и мисс Испания. В десятку самых красивых девушек планеты вошли также представительницы Ямайки, Индонезии, Англии, Непала и Австралии, сообщается на сайте мероприятия. Кроме того, приз зрительских симпатий получила мисс Гибралтар. Россию на конкурсе представляла 18-летняя жительница Междуреченска Эльмира Абдразакова. Всего в мероприятии участвовали 137 девушек. По традиции, корону филиппинке вручила победительница прошлогоднего конкурса китаянка Юй Вэнься. В ответном слове Янг поблагодарила судей и пообещала быть самой лучшей Мисс мира. В 2013 году конкурс впервые проходил без традиционного выхода участниц в бикини. Такое решение было принято из-за массовых протестов радикально настроенной части местных мусульман (Индонезия является крупнейшим мусульманским государством мира). Кроме того, исламский совет страны требовал полностью запретить проведение конкурса на территории государства, заявляя, что он пропагандирует гедонизм, материализм и потребительское отношение к женщинам. Источник: lenta.ru