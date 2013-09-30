Уже в 10 областях объем займов на потребительские цели и ипотеку превосходит банковские накопления населения Самый высокий разрыв между задолженностью перед банками и депозитами в Кызылординской области. Сумма розничных займов в 2,6 раза превосходит объем срочных и условных вкладов населения. В Алматинской области по сумме розничные кредиты на 86% превосходят региональную депозитную базу населения. Рост пропорции кредитов к депозитам зафиксирован во всех регионах Казахстана.