Фото today.kz Фото today.kz Приказом министра экономики и бюджетного планирования Данияр Вагапов назначен председателем Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования Казахстана. Об этом Today.kz сообщили в пресс-службе МЭБП РК. Данияр Вагапов родился 6 июня 1977 года в Алматы. До назначения председателем Комитета торговли работал в Центральном аппарате Народно-Демократической партии «Нур Отан» в должности заместителя руководителя Центрального аппарата – руководителя юридической службы.