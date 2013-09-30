фото с сайта tourkz.com фото с сайта tourkz.com Глава государства Нурсултан Назарбаев встретится с председателем правительства Королевства Испании Мариано Рахоем и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу президента страны. 30 сентября в Казахстан с официальным визитом прибудет председатель правительства Королевства Испании Мариано Рахой. В ходе переговоров с Нурсултаном Назарбаевым будут рассмотрены аспекты углубления двустороннего сотрудничества в различных сферах двустороннего взаимодействия. Также планируется подписание ряда двусторонних межведомственных документов и коммерческих контрактов. Визит Рахоя в Казахстан будет способствовать углублению казахстанско-испанского политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества и содержательному наполнению стратегического партнерства между странами, сообщает пресс-служба. 3-4 октября Назарбаев примет президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, прибывающего в Казахстан с официальным визитом. На встрече планируется обсудить вопросы углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и индустриально-инновационной сферах, а также промышленной кооперации в агропромышленном комплексе. Помимо этого главы дружественный республик обсудят ход развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве, в первую очередь, в рамках ТС и ЕЭП. Кроме того, планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов. Предстоящий визит Президента Беларуси призван закрепить и придать новый импульс сотрудничеству государств в двустороннем и многостороннем форматах, а также позволит осуществить "сверку часов" по актуальным международным проблемам, сообщает пресс-служба президента РК.