Иллюстративное фото с сайта aboutwellness.ru Иллюстративное фото с сайта aboutwellness.ru Заработную плату в Казахстане необходимо повысить в несколько раз, считает ведущий научный сотрудник института экономики МОН РК Нурсауле Бримбетова, пишет "Мегаполис". "Проблему надо решить кардинально: признать политику оплаты труда устаревшей и не отвечающей реалиям времени. Расчёт заработной платы осуществляется по тарифным ставкам 1996 года. А с тех пор появились новые формы собственности, изменилась система госзакупок, стали привлекаться иностранная рабочая сила и иностранный капитал", - сказала Бримбетова. По мнению экономиста, неравенство в оплате труда влияет на настроение людей, побуждает к агрессии и ведет к расслоению общества, причем наблюдается оно повсеместно: между отраслями, внутри отраслей и между регионами. "Средняя зарплата по экономике – 93 тысячи тенге. Это мизер, хотя в докладах чиновников он часто преподносится как достижение. На эти деньги надо питаться, оплачивать комуслуги, учиться, лечиться и так далее. Хотя жителям Южно-Казахстанской и Жамбылской областей и такая сумма может показаться очень привлекательной. Не случайно население этих регионов постепенно перемещается в Алматы, где можно хоть что-то заработать", - говорит Бримбетова. Для решения проблемы ведущий сотрудник предлагает установить соотношение тарифа и надтарифа, для того, чтобы у работника оставался стимул к работе, но при этом не буксовала пенсионная система и пополнялась государственная казна. "При определении размера оплаты обязательно должна учитываться экология регионов: поддерживать здоровье в Семее, Усть-Каменогорске или Атырау куда сложнее, чем в других, относительно благоприятных для жизни городах. Министерство труда и социальной защиты населения должно без промедлений взяться за эту проблему. У нас есть учёные, занимающиеся заработной платой, надо привлечь их для всесторонней оценки ситуации и выработки конкретных рекомендаций", - сообщила Бримбетова. По ее словам, деньги у государства на большие оклады имеются, но нужно их грамотно перераспределять и рационально использовать. "Говорить же о повышении жизненного уровня населения, не обеспечив ему достойную оплату труда, просто несерьёзно", - возмущается Бримбетова. "В основе новой политики оплаты труда должно быть кратное увеличение базовых окладов. Например, в научно-исследовательских институтах опытный сотрудник должен получать не менее 300 тысяч тенге. Сейчас его оклад не превышает 70 тысяч. Исходя из этого прикиньте свою потенциальную зарплату", - резюмировала Бримбетова. Источник: Today.kz