Авария произошла примерно в 11.00. По словам очевидцев, виновником ДТП стал водитель пассажирского "ПАЗика" маршрута №3. Во время движения в сторону "Нефтебазы" автобус столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Е190, который от удара вынесло на встречную полосу. Mercedes пробил заграждение и вылетел на обочину. Чтобы избежать столкновения с вылетевшим на встречку автомобилем, водитель третьей машины УАЗ-452 вырулил на обочину и врезался в заграждение моста. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. На месте ДТП работает полиция.