фото с сайта uralsk.info фото с сайта uralsk.info Универсальные полицейские, которые появятся в Казахстане после объединения патрульной и дорожной полиции, не будут носить китель и фуражку. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил вице-министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает Today.kz. «С целью отличия данных полицейских от других нами разработаны новые нагрудные жетоны, а также шевроны, которые будут пришиваться к форменной одежде. Со следующего года мы планируем даже изменить форменное обмундирование, не использовать китель и фуражку, которые сегодня повседневно используются, а более удобную легкую одежду», - сообщил Тургумбаев. По данным вице-министра, также будет изменена символика на автомашинах. «Там уже не будет надписи «Патрульная» или «Жол полициясы», там будет «Жол патрульдiк полициясы» и будет единая нумерация всех бортовых номеров. В каждом регионе нагрудный знак будет отличаться от другого региона, там будет на госномерных знаках стоять номер региона – 01, 02, 03 и до 16-ти», - пояснил он.