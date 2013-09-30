В ЦОНах Казахстана появились площадки самообслуживания "Connection Point"
фото с сайта gogimaster.ru Клиенты ЦОН на площадках самообслуживания "Connection Point" могут самостоятельно поставить ребенка в очередь в детский сад, подать заявление на смену фамилии или зарегистрировать свое ИП, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций РК. «Сегодня ЦОНы оказывают 171 услугу, из них 117 можно получить в электронном формате, постепенно их количество мы намерены увеличивать», - отметил председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Багдат Мусин. По его словам, в случае если гражданин впервые получает госуслугу самостоятельно, консультанты ему объяснят, как можно произвести оплату госпошлин, налогов, штрафов за нарушение ПДД, коммунальных услуг. С момента создания "Connection Point" уже было проведено более 145 тысяч консультаций и выдано более 30 тысяч ЭЦП. При этом наибольшей популярностью у населения пользуются справки об отсутствии/наличии недвижимости, адресные справки, а также справки о пенсионных отчислениях. Согласно статистике, 130 тысяч казахстанцев в течение года по 5 раз посещают ЦОН. По данным ежегодного независимого мониторинга деятельности ЦОН, уровень доверия и лояльности населения к деятельности организации увеличился с 65% в 2010 году до 81% в 2012 году.