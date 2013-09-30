Иллюстративное фото с сайта news.yellow-page.com.ua Иллюстративное фото с сайта news.yellow-page.com.ua В Актобе 60-летняя женщина зарезала собственного брата, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 60-летняя старушка озверела, когда ее брат принес из магазина сдачу на несколько тенге меньше. Это стало поводом кровавых разборок. Бабушка схватила нож и нанесла мужчине 14 ножевых ранений. Брат так и не успел отдать сестрице бутылку водки и три мороженых. Подсудимая призналась в суде, что в тот момент она вспомнила жалобы своей матери на избиения сына и решила отомстить. Гособвинитель Амангуль ЖУМАГАЛИЕВА просила для убийцы 9 лет лишения свободы. Судья смягчила приговор до 7 лет колонии строгого режима. В молодости подсудимая уже отбывала срок за кражу.