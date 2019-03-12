Как рассказала жительница города Оксана, она с детьми часто посещает детский зоопарк. – Нам здесь очень нравится. Природа, экзотические растения, животные - все есть в этом зоопарке. Однако во время нашего последнего визита мы не нашли леопарда Макса. На наш вопрос, куда он делся, работники зоопарка ответили, что никогда его и не было. Странно как-то, - рассказала женщина. На станции юных натуралистов заявили, что леопард Макс был передан в Самарский зоопарк. – Леопард Макс прибыл в наш зоопарк в 2009 году в возрасте полтора года из алматинского зоопарка. Сейчас ему около 11 лет. У него уже возраст и ему требовалась пара. Самки у нас нет. Чтобы содержать двух леопардов, нужны соответствующие условия, большая клетка. Леопарды-хищники, в период когда они нуждаются в паре, становятся агрессивными. Поэтому его было решено передать самарскому зоопарку, с которым мы находимся в тесном контакте. К лету мы ожидаем, что к нам привезут на замену другое животное. Какое именно - мы пока еще не знаем. Остальные животные на своих местах, за каждым из них мы хорошо ухаживаем, - рассказала директор детского зоопарка Фатима Кержикова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.