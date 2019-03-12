Иллюстративное фото из архива "МГ" Полицейские предупреждают, что нельзя сообщать посторонним лицам данные о карте банка, одноразовые пороли, смс-код, это информация конфиденциальна и служит для управления картой через личный кабинет. - 7 марта неизвестный человек в интернет-приложении «Инстаграм» под предлогом оказания помощи больному ребенку узнал номер счета и секретный CVV-код карточки «Каспий-Голд», и посредством мобильного банкинга со счета снял денежные средства в размере 790 тысяч тенге, собранные на лечение ребенка, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК "Мошенничество". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.