В городском отделе предпринимательства сразу же заявили, что эти виды овощной продукции не входят в группу социально значимых. Поэтому контролировать цены они не могут по закону. В городском отделе сельского хозяйства проинформировали, что в городе на данный момент функционируют 8 тепличных хозяйств. Их общая площадь составляет 38 тысяч квадратных метров. Стоимость овощной продукции здесь также не стали комментировать. Сами продавцы сослались на поставщиков. Именно они повысили стоимость овощей. - Мы в основном торгуем привозной продукцией. Помидоров, огурцов и зелени, выращенных в местных теплицах, к нам привозят мало. Хотя они дешевле, - говорит продавец Гульнара. Сами покупатели говорят, что огурцы и помидоры по 1200 тенге они не покупают. - Моя пенсия 60 тысяч тенге. В последний раз я покупала огурцы на Новый год. С такими ценами приходится экономить на витаминах, - говорит Акжибек Неталиева. В департаменте статистики уточнили что с начала года цены на продовольственные товары повысились на 2,9%. - Цены на макаронные изделия выросли на 2%, крупы – 3,1%, хлеб – 3,4%, алкогольные напитки, табачные изделия - 4,4%, фрукты и овощи - 10,8%, муку - 11,2%, - заявила руководитель управления статистики цен департамента статистики ЗКО Райхан Хайруллина. В областном управлении сельского хозяйства заявили, что за год по области было собрано 863 тонны тепличной продукции. Но эти объемы никак не помогли снизить цены на рынках и в магазинах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.