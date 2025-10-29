Теперь за них нужно будет вносить таможенные платежи и налоги.

В Министерстве госдоходов РК сообщили, что установленная в 2025 году квота на льготный ввоз электромобилей полностью использована. Ранее такие автомобили освобождались от ввозной таможенной пошлиной.

Квота была установлена на 15 000 автомобилей. По данным на 14 октября квота полностью была использована. Это значит, что теперь освобождения от пошлины нет, и электрокары ввозятся на общих условиях — с оплатой всех таможенных платежей и налогов.

Физические лица могут выбрать один из трёх вариантов оформления:

1. Декларация на товары, вариант 1 — по ставкам ВТО:

таможенный сбор: 6 МРП

НДС: 12%

Льготные ставки действуют только для моделей из специального списка. Такие авто можно использовать и продавать только в Казахстане. Вывоз в другие страны ЕАЭС запрещён.

2. ДТ, вариант 2 — по Единому таможенному тарифу ЕАЭС:

таможенный сбор: 6 МРП

ввозная пошлина: 15% от стоимости авто

НДС: 12%

3. Пассажирская таможенная декларация (ПТД), вариант 3:

совокупный таможенный платёж: 27% от стоимости автомобиля

Полуобнаженный казахстанец бегал по ТРЦ с плакатом

Фото: pixabay.com