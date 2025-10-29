По сравнению с прошлым годом рост составил 1,8 раза, что стало самым заметным скачком за весь период наблюдения.

По данным аналитиков DataHub, за девять месяцев 2025 года в Казахстане открыли 55 новых ресторанов — это рекорд за последние семь лет. По сравнению с прошлым годом рост составил 1,8 раза, что стало самым заметным скачком за весь период наблюдения.

Общее число новых посадочных мест достигло 16,2 тысячи — максимум с 2018 года (тогда было 19,4 тысячи). Однако посчитать среднее количество мест на один ресторан нельзя: в статистику по ресторанам входят только новые заведения, а в статистику по посадочным местам — ещё и реконструированные. Зато можно оценить, сколько в среднем стоит одно новое место.

За январь-сентябрь общая стоимость введённых ресторанов составила около 57 миллиардов тенге, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. В итоге одно посадочное место обошлось примерно в 3,5 миллиона тенге — на 46% дороже, чем год назад.

Новые рестораны распределяются по регионам неравномерно.

Туркестанская область — лидер с 23 заведениями (чуть более 40% всех новых ресторанов).

— лидер с 23 заведениями (чуть более 40% всех новых ресторанов). Кызылординская область — 7 ресторанов.

— 7 ресторанов. Атырауская область — 5 ресторанов.

В Астане открыли только один ресторан, но именно там стоимость одного посадочного места оказалась самой высокой — 12,3 млн тенге (всего 200 мест). В Алматы официальная статистика не зафиксировала ни одного нового ресторана. Количество новых кафе тоже достигло рекорда — за девять месяцев открыли 68 заведений, что стало максимумом за шесть лет.

Всего они рассчитаны на 4,9 тысячи мест, а их общая стоимость — 11,7 миллиардов тенге. Всего на начало 2025 года в Казахстане насчитывалось 2,4 тысячи ресторанов на 339,1 тысяч посадочных мест и 5,2 тысяч кафе на 293,4 тысячи мест.

