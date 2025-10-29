В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО рассматривают уголовное дело в отношении Сырымбека Сайлауова. Напомним, трагедия произошла 28 мая в поселке Чаганский Теректинского района.

Из обвинительного акта следует, что подсудимый с особой жестокостью расправился со своей супругой и покушался на убийство собственного младшего брата. Дело рассматривают присяжные заседатели.

По данным обвинения, на момент инцидента супруги уже не жили вместе. В доме в тот вечер находились двое несовершеннолетних детей, которые могли стать свидетелями произошедшего. Старший ребёнок в это время гостил у бабушки. Ранее в отношении мужчины действовало защитное предписание, запрещавшее ему приближаться к дому, где находилась бывшая супруга. Отметим, что дом принадлежит Сайлауову.

Согласно материалам дела, 27 мая этого года Сырымбек Сайлауов приехал к дому, где проживала его экс-супруга с детьми. Заглянув в окно, мужчина увидел её и своего брата, которые в тот момент находились вместе в спальне.

— Подсудимый всё это время слышал происходящее и в нём проснулась ревность. Он вошел в открытое окно, два раза ударил по голове брата. А потерпевшую, которая ушла к проснувшемуся ребенку, 19 раз ударил ножом. Большинство ударов пришлись по жизненно важным органам. От полученных травм она скончалась на месте. После этого он побежал за младшим братом, который убегал вдоль улицы. Подсудимый ударил его ножом в грудь, однако потерпевший, понимая, что брат его жалеть не станет, из последних сил начал убегать. Сайлауов-старший не смог его догнать, — зачитал прокурор.

Отметим, что судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент преступления Сайлауов не находился в состоянии аффекта. С этим заключением не согласился адвокат подсудимого Жомарт Ерназаров. По его словам, его подзащитный сам захотел, чтобы его дело рассматривали присяжные, люди из числа простого народа.

— Какая же чудовищная ситуация произошла. Он застал свою жену с собственным братом. Двойное предательство. Считаем, что он был в состоянии аффекта. Мой подзащитный говорит только на казахском языке, а экспертизу проводят на русском без переводчика. Почему не обеспечили переводчика? Дело ведь на казахском. Психология человека разная, каждый по своему воспринимает происходящее, зависит от характера. Получается, в независимой стране мы нуждаемся в экспертах, которые владеют казахским языком. Это было временное помутнение. Что касается брата, то его травмы оцениваются как легкие. Мы не согласны с заключением экспертизы и квалификацией, — заявил Жомарт Ерназаров.

Сестра убитой во время прений заявила, что бывший зять практически не оставил шансов её сестре. Она попросила присяжных назначить ему справедливое наказание.

— Он живой и выйдет из тюрьмы, а моя сестра родила ему детей и умерла от его же рук. Нож был длинный и насквозь проткнул её тело. Все её внутренние органы были повреждены, — отметила она.

Сам подсудимый заявил, что раскаивается в содеянном и смутно помнит, что происходило в ту ночь. По его словам, он создавал для семьи и жены все условия.

— Я никогда не хотел, чтобы так произошло. Она мне была не чужая, жили вместе. В семьях всякое бывает, но никогда не думал, что в моей семье так произойдет. Во время следствия на меня оказывалось давление, слова переворачивались. У меня есть трое детей, средний инвалид. Мои дети нуждаются во мне, я их кормилец. Прошу суд учесть этот факт, не судить меня строго, — сказал Сырымбек Сайлауов.

Прокурор попросил признать подсудимого виновным в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство, и назначить ему 16 лет лишения свободы. Кроме того, представитель обвинения потребовал взыскать с него 30 миллионов тенге в качестве моральной компенсации.

30 октября Сырымбеку Сайлауову предоставят последнее слово, после которого присяжные вынесут свой вердикт.