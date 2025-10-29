Днём 30 октября в Западно-Казахстанской области облачно. Ожидается +14 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей ЗКО на 30 октября

По данным РГП «Казгидромет», в области дождь. На западе, севере области туман. Ночью +8 градусов ниже нуля. Ветер северо-западный: 14 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. На севере, востоке области дождь. Днём +17. Ночью +10 градусов тепла. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области облачно. На западе, севере, юге области дождь. Днём +15 градусов, ночью +10. Ветер северо-западный: 14 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. Дождь. На западе, юге области пыльная буря. Температура воздуха днём составит +18 градусов, ночью +13. На западе, севере области дождь. На западе, севере, востоке области туман. На западе, юге области пыльная буря. Ветер северо-западный: 25 м/с.



