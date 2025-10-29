Наступает время, когда можно ясно увидеть, что действительно делает нас счастливыми.

Как пишет YourTango, четыре знака зодиака станут настоящими любимцами Вселенной. С 1 по 30 ноября 2025 года их жизнь наполнят успех, гармония и новые возможности.

Рак

Гороскоп на ноябрь 2025 года обещает Ракам рост, уверенность и финансовое благополучие. Юпитер освещает ваш первый дом, усиливая внутреннюю гармонию и стабильность. Всё, за что вы беретесь, получает поддержку судьбы. Важно не упустить шансы – сейчас можно добиться успеха в работе и личных делах. Полнолуние 5 ноября активирует восьмой дом - финансы и совместные ресурсы, а новолуние 19 ноября даст толчок новым доходам и перспективным проектам.

Скорпион

Гороскоп на месяц сулит Скорпионам особую удачу. Юпитер в Раке включает ваш девятый дом – сферу обучения, путешествий и расширения горизонтов. Это время, когда жизнь открывает перед вами новые пути и возможности. Венера, проходя через ваш знак, усиливает привлекательность и уверенность. Вы излучаете магнетизм и легко располагаете людей. Конец месяца, когда Венера войдёт в Стрельца, принесёт внимание к деньгам и личным доходам. Полнолуние 5 ноября затронет седьмой дом - отношения и партнёрство, помогая укрепить связь с важным человеком или встретить новую любовь.

Близнецы

Близнецы ощутят, как финансовая сфера набирает обороты. Юпитер в Раке активирует ваш второй дом – доходы, ресурсы и уверенность. Это время, когда усилия начинают приносить реальную отдачу. Венера сначала идёт по пятому дому - любви и вдохновения, затем с 6 ноября переходит в Скорпиона и активирует шестой дом - работу и здоровье. Возможны новые карьерные возможности и повышение дохода. Когда Венера перейдёт в Стрельца, она укрепит партнёрские отношения и поможет наладить общение.

Весы

Для Весов ноябрь откроет путь к успеху и признанию. Юпитер проходит через ваш десятый дом – карьеру и достижения. Всё, что связано с работой и общественным положением, развивается стремительно. Возможны повышение, новая должность или выгодное сотрудничество. Пока Венера идёт по вашему первому дому, вы притягательны и уверены. После перехода в Скорпиона она активирует второй дом – финансы и ресурсы, укрепляя материальную базу.

Фото: pixabay.com