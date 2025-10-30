На заседании совета малого, среднего бизнеса и сферы услуг палаты предпринимателей «Атамекен» ЗКО обсудили вопрос снижения ставки специального налогового режима (СНР). В обсуждении приняли участие представители бизнеса, депутаты маслихатов и сотрудники госорганов.

В ноябре депутаты городского маслихата должны определить уровень ставки, поэтому предпринимателям важно выработать консолидированную позицию.

Руководитель управления государственных доходов по городу Уральск Манарбек Кадыргалиев предложил установить СНР на уровне 3% с возможностью снижения в будущем.

– Если к 2027 году будет отмечен рост числа налогоплательщиков, ставку можно понизить до 2%, — отметил он.

Депутат городского маслихата Асланбек Аминов предложил дифференцированный подход.

– Ставку необходимо рассчитывать с учётом специфики деятельности и уровня доходов предпринимателей, — подчеркнул он.

Однако большинство участников не поддержали идею, выступив за единую ставку. Бизнес-сообщество считает, что более мягкая налоговая нагрузка будет способствовать развитию сектора. Необременительный СНР позволит привлечь в регион малый и микро бизнес, а повышение ставки может привести к оттоку предпринимателей в соседние области.

Председатель Ассоциации «TATU» Гульбану Аубекерова акцентировала внимание на сложностях малого бизнеса.

– Доходы, оставшиеся после уплаты налогов, предприниматели направляют на содержание семьи и развитие детей. Эти вложения косвенно стимулируют появление новых объектов бизнеса, — заявила она.

Директор региональной палаты «Атамекен» Максат Куланбаев также выразил поддержку единой ставки на уровне 2%.

– Прежде чем принимать решения, важно учитывать расходы каждого вида деятельности. Повышение ставки без учёта специфики бизнеса вызовет справедливое недовольство», — подчеркнул он.

По итогам обсуждения председатель Совета Аскар Мергалиев рекомендовал подготовить обращение в акимат Уральска с предложением установить ставку СНР на уровне 2%.



