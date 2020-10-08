Иллюстративное фото из архива "МГ" Он сообщил, что, согласно прогнозу, возможно развитие эпидемии в Казахстане по трем сценариям, корректировка которых осуществляется еженедельно. "При пессимистичном сценарии, если будет обеспечен только 60-процентный масочный режим, число зарегистрированных случаев в октябре-декабре 2020 года составил около 190 тысяч человек. В госпитализации будут нуждаться 65 тысяч человек. Введение локдауна прогнозируется на середину декабря. По второму реалистичному сценарию при обеспечении мер социального дистанцирования и 70-процентного масочного режима прогнозное число случаев в октябре-декабре 2020 года составит около 90 тысяч человек. В госпитализации будут нуждаться 30 тысяч человек. Введение локдауна прогнозируется в январе. В случае соблюдения правил дистанцирования, обеспечения 100-процентного масочного режима нам не нужно прибегать к строгому карантину, который вводится в действие при достижении 70-процентного уровня от максимального коечного фонда. При данном оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в октябре-декабре 2020 года составит около 40 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 15 тысяч человек", - сказал Цой на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса. Прогнозы, по его словам, еще раз подчеркивают, что эффективность профилактических мер, которые обеспечиваются работой министерств и ведомств, местных исполнительных органов и солидарной ответственностью населения и бизнеса, соблюдением правил, играют ключевую роль в успешной борьбе с эпидемией COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.