Уровень заболеваемости в стране составил 7 человек на 100 тысяч населения, сообщает Informburo.kz. У сотрудницы сайта «Мой ГОРОД» обнаружили коронавирус. Официальная информация от редакции Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстан перешёл в пиковую стадию заболеваемости, заявила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева во время брифинга. - Уровень заболеваемости составляет 7 человек на 100 тысяч населения. В этой связи начинается полномасштабный скрининг. Особенно тех, кто задействован в жизнеобеспечении населённых пунктов и имеет риск заражения. До 20 апреля будет активно проходить тестирование, – сообщила вице-министр. Кроме того, все медицинские организации переходят на усиленный противоэпидемический режим. Это значит, что каждого пациента врачи должны расценивать как потенциально заражённого. Все медработники должны будут принимать пациентов в средствах индивидуальной защиты. - Руководители медицинских организаций должны обеспечивать сотрудников средствами защиты, они несут за это персональную ответственность. Нужно также обеспечить медицинское наблюдение за состоянием всех сотрудников. Просим медиков соблюдать настороженность при работе с пациентами, соблюдать меры безопасности, – отметила Лязат Актаева. Она также сообщила, что тестирование сегодня проводят в 19 лабораториях, мощность составляет около 6 000 тестов в сутки. - Учитывая достижение пикового уровня инфекции, необходимо начать массовое тестирование. Для этого развёрнуты три передвижных, четыре стационарных лабораторий. Для охвата тестирования и выявления скрытых очагов расширяется контингент тестируемых до 10 тысяч в сутки. Это больные с острыми респираторными инфекциями, медицинские работники, контингент закрытых коллективов, учреждений и объектов жизнеобеспечения, то есть социальные учреждения, коммунальные службы, продовольственные магазины, КСК, транспорт, – уточнила вице-министр. Она ещё раз подчеркнула, что сегодня для всех регионов необходимо усиление карантина. Граждан просят минимизировать контакты и оставаться дома. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 16 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1295, вылечились 240 человек, умерли - 16. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин.