Уровень заболеваемости в стране составил 7 человек на 100 тысяч населения, сообщает Informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Казахстан перешёл в пиковую стадию заболеваемости, заявила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева во время брифинга.
- Уровень заболеваемости составляет 7 человек на 100 тысяч населения. В этой связи начинается полномасштабный скрининг. Особенно тех, кто задействован в жизнеобеспечении населённых пунктов и имеет риск заражения. До 20 апреля будет активно проходить тестирование, – сообщила вице-министр.
Кроме того, все медицинские организации переходят на усиленный противоэпидемический режим. Это значит, что каждого пациента врачи должны расценивать как потенциально заражённого. Все медработники должны будут принимать пациентов в средствах индивидуальной защиты.
- Руководители медицинских организаций должны обеспечивать сотрудников средствами защиты, они несут за это персональную ответственность. Нужно также обеспечить медицинское наблюдение за состоянием всех сотрудников. Просим медиков соблюдать настороженность при работе с пациентами, соблюдать меры безопасности, – отметила Лязат Актаева.
Она также сообщила, что тестирование сегодня проводят в 19 лабораториях, мощность составляет около 6 000 тестов в сутки.
- Учитывая достижение пикового уровня инфекции, необходимо начать массовое тестирование. Для этого развёрнуты три передвижных, четыре стационарных лабораторий. Для охвата тестирования и выявления скрытых очагов расширяется контингент тестируемых до 10 тысяч в сутки. Это больные с острыми респираторными инфекциями, медицинские работники, контингент закрытых коллективов, учреждений и объектов жизнеобеспечения, то есть социальные учреждения, коммунальные службы, продовольственные магазины, КСК, транспорт, – уточнила вице-министр.
Она ещё раз подчеркнула, что сегодня для всех регионов необходимо усиление карантина. Граждан просят минимизировать контакты и оставаться дома.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 16 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1295, вылечились 240 человек, умерли - 16. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
