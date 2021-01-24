oLsOqIA1bpA Символично, что фильм с названием «Трое», созданный совместно с IVI, стал третьим проектом Анны Меликян в 2020 году после фильма «Фея» и сериала «Нежность». Действие фильма начинается в Петербурге: известный телеведущий Александр Сашин (Константин Хабенский) приехал в город на вручение очередной премии и после церемонии решает… утопиться вместе с наградой. Его спасает случайно оказавшаяся рядом экскурсовод и поэтесса Вероника (Юлия Пересильд), которая влюбляется в таинственного незнакомца. Сашин тоже не может ее забыть и все время вспоминает о необычной девушке, хотя дома, в Москве, его ждет жена Злата (Виктория Исакова). Сашин начинает метаться между Москвой и Питером, постоянно находя поводы, чтобы увидеть Веронику. Постепенно жена, профессиональный психолог, понимает, что с ее мужем что-то происходит, и сама отправляется в Петербург… Зритель практически не видит в кадре других персонажей – все остальные люди показаны или размыто, или мы слышим лишь их голоса. Все внимание сосредоточено на трех главных героях: мужчине, переживающем кризис, его жене, с которой он живет много лет, и неординарной незнакомке, ставшей его музой. Режиссер Анна Меликян отмечает: «История, рассказанная в фильме «Трое», мне очень дорога. Считается, что это мелодрама, но я обозначила бы жанр картины немного по-другому – это лирическая мелодрама. Это мое большое признание в любви советскому кинематографу, и в фильме очень много и видимых, и невидимых цитат из хорошо известных фильмов. А зрители, конечно, могут насладиться игрой трех прекрасных актеров, задуматься о чем-то своем, важном». Юлия Пересильд добавляет: «Трое» стоит смотреть, потому что это фильм о любви, нежности и о том, как часто мы это чувство пропускаем. Как часто мы от него бежим, как его боимся и как все мы об этом мечтаем. По жанру это мелодрама, но очень красивая, метафоричная. Режиссерское решение оставить в кадре только три лица, шесть пар глаз, делает картину лирическим высказыванием о любви». Актеры, сыгравшие главные роли в картине, работают с Анной Меликян уже не первый раз. Так, Константин Хабенский снялся во всех трех фильмах режиссера, вышедших в 2020 году. Виктория Исакова и Юлия Пересильд сыграли подруг в проекте «Нежность», а Виктория Исакова выступила также продюсером сериала.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.