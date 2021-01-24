Всего за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано более 1,5 тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО зарегистрировали 7,3 тысячи заболевших COVID-19 Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки, 23 января было зарегистрировано 1 584 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 84 человека приходится на ЗКО. Всего в стране подтверждено 176 974 случая, из них в ЗКО - 10304. - На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 26 736 человек. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находится – 291 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 50 пациентов, на аппарате ИВЛ - 43 пациента, - пояснили в МВК РК. Также в МВК РК отметили, что на 22 января было зарегистрировано 110 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 94 человека. - С 1 августа 2020 года было зарегистрировано 47 421 заболевших, случаев с летальным исходом - 552, всего выздоровели – 35 149 человек, - проинформировали в МВК РК. Напомним, 21 января вышло новое постановление главного государственного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, согласно которому в области ужесточается карантин, вводится локдаун по выходным. К тому же 21 января ЗКО вошла в "красную" зону по темпам прироста заболевших COVID-19.