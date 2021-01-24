Иллюстративное фото из архива "МГ" В соцсетях распространяется информация о женщине-учительнице, которая летом прошлого года якобы убила своего дядю в селе Тандай Махамбетского района Атырауской области и хранила труп в сарае во дворе. В соцсетях сообщается, что у соседей вызвал подозрение дурной запах, которым пропитались и дом, и двор, и сама хозяйка. Вызванные полицейские задержали ее, когда она уже расчленила труп и спрятала в большую сумку. В департаменте полиции Атырауской области прокомментировали информацию о смерти мужчины в Махамбетском районе. - В селе Тандай Махамбетского района обнаружено тело 82-летнего мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Идут следственные мероприятия, - сообщила пресс-служба ведомства. В полиции при этом не стали комментировать подробности убийства, озвученные в соцсетях.