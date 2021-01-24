В департамента полиции Актюбинской области сообщили, что с 20 по 22 января на территории области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». - В ходе проведения ОПМ «Автобус» на автодороге «Актобе-Орск» был остановлен автобус марки «Hyundai», перевозивший школьников поселка Украинка обучающихся в поселке Акжар. При проверке документов выяснилось, что водитель школьного автобуса был лишен водительских прав на 1 год и 9 месяцев за совершение и оставление места ДТП, - отметили в пресс-службе ведомства. К тому же, по информации полицейских, еще один водитель автобуса ПАЗ, осуществляющего перевозку пассажиров был лишен водительских прав за управление транспортным средством в алкогольном опьянении. К слову, по результатам ОПМ было выявлено 240 нарушений, допущенных пассажирским автотранспортом, из них 6 нарушений за переоборудование без соответствующего разрешения, 27 нарушений правил маневрирования, за превышение установленной скорости движения – 12, пользование при управлении транспортным средством телефоном или радиостанцией – 40 и нарушений правил перевозки пассажиров (такси)-65. Следует отметить, что с помощью граждан было выявлено более 50 нарушений ПДД допущенными водителями общественного транспорта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.