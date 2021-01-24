В социальных сетях появилась жалоба на инфекционную больницу ЗКО. В посте автор пишет, что в стенах больницы холодно, а пациентам не хватает постельных принадлежностей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Корпус областной больницы в Уральске станет провизорным стационаром Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация по поводу инфекционной больницы ЗКО. Автор поста пишет о том, что он находится в больнице с диагнозом коронавирусная инфекция. - У них (в областной инфекционной больнице - прим.автора) не хватает наволочек, простыней, пододеяльников, теплых одеял, градусников. Много постельного белья они отдали в новую многопрофильную больницу. Не хватает. В ночь привозят по 70 больных, - написал автор поста. Между тем в управлении здравоохранения ЗКО ответили на жалобу. - Эти факты не соответствуют действительности. Областная инфекционная больница остро не нуждается в постельном белье. На сегодня, 22 января, на складе больницы в старом корпусе лежит по 1000 штук каждого вида постельной принадлежности. Новый корпус был введен в эксплуатацию недавно и по проекту был обеспечен «под ключ» всем необходимым, включая постельное белье. Недавно одна из пациенток предложила оказать спонсорскую помощь в виде постельного белья. Персонал не отказался, так как постель в инфекционной больницы очень быстро выходит из использования, потому что постоянно обрабатывается дезинфицирующими средствами и ткань портится от хлора. Запас нескольких комплектов белья будет нелишним для стационара, - ответили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Также в пресс-службе ведомства пояснили, что на 22 января в областной инфекционной больнице получают лечение 218 пациентов с COVID-19, из них в модульный корпусе 142 и в старой больнице – 68. - За последние сутки в областную инфекционную больницу было госпитализировано 19 человек, выписано за последние сутки – 25. Большого ажиотажа и наплыва пациентов, как говорится в посте, нет, - заверили в облздраве. Напомним, 21 января вышло новое постановление главного государственного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, согласно которому в области ужесточается карантин, вводится локдаун по выходным. К тому же 21 января ЗКО вошла в "красную" зону по темпам прироста заболевших COVID-19. Сегодня, 23 января в ЗКО было выявлено за сутки 74 новых случаев COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.