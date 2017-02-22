По ее словам, последний раз актюбинские инвалиды лечились в Крыму 4-5 лет назад. С тех пор, как она рассказала, из-за ситуации в Крыму, поездки прекратились. - Наша организация работает почти двадцать лет. Наши инвалиды работают, занимаются спортом, достигают хороших результатов в своих сферах. Нам нужно систематическое лечение в реабилитационных лечебных учреждениях. Мы не хотим надоедать вам, надоедать себе в поиске путевок. От имени нашего общества прошу вас построить нам санаторий, - сказала Сражова. В свою очередь глава региона Сапарбаев дал слово, что примет во внимание этот вопрос и поручит градоначальнику рассмотреть его.