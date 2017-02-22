- Меня выгнали без объяснения причин. Я писала заявления в районную прокуратуру, в партию "Нур Отан". Но нигде меня не слушали, не помогли решить проблему, прошу вас разобраться, - попросила Айпара ИБРАЕВА. Женщина призналась, что сейчас семья с семью детьми живет на мизерную зарплату мужа в 40 тысяч тенге. - Запишитесь ко мне на личный прием, я обещаю вас принять и поспособствовать решению вашей проблемы, - ответил Нурлан НОГАЕВ. Тут же во время отчета пресс-служба АО "Эмбамунайгаз" отреагировала на жалобу жительницы Атырау. - Несколько минут назад на отчёте акима Атырауской области жительница Атырауской области обратилась к акиму Ногаеву с заявлением о незаконном увольнении с НГДУ "Жайыкмунайгаз" - производственном подразделении АО "Эмбамунайгаз". Официально заявляем, что эта женщина не являлась работником компании, а работала и была уволена из подрядной компании. Более расширенную информацию компания предоставит позже, говорится в сообщении.