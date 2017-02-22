- Викторина, которую мы проводим среди наших клиентов ежедневно, стала очень популярна в Уральске. Участники вначале удивляются, а потом радуются, что не просто добираются до своего пункта назначения, но еще и принимают участие в интересной игре, - говорит директор такси CITY Дамир МАЖЕНОВ.Условия игры просты - нужно ответить на три вопроса. Если участник затрудняется, то у него есть две подсказки: звонок другу и помощь прохожего.- Участники викторины входят в азарт, и конечно же, стараются дать правильные ответы на заданные вопросы, чтобы получить заветный приз: поход в кинотеатр Cinema Park, абонемент на посещение фитнес-студии Queens, сертификат на романтический ужин на двоих в ресторане «Хуторок» или сертификат на пять бесплатных поездок на такси CITY, - рассказывает ведущая игры Алена МАКСИМОВА.Корреспондент газеты «Мой город» стал свидетелем одной из игр с участником. Вначале мы ожидали вызов, и он не заставил себя ждать. Нужно было забрать клиента из торгового дома «ИРС» и доставить к институту «Евразия».В машину села молодая красивая женщина и представилась Индирой. Ведущая Алена МАКСИМОВА объявила ей, что она может стать счастливой обладательницей сертификата ужина на двоих в ресторане «Хуторок», если согласится сыграть в интеллектуальную викторину. Наша попутчица Индира с удовольствием согласилась, и игра началась.На два вопроса Индира дала ответы самостоятельно. Ей были заданы следующие вопросы: 1. Сколько у ландыша листочков? Варианты ответов: два, четыре или пять. 2. В начале прошлого века один американец, потратив немало денег, убедил художника, что в изображении Санта Клауса предпочтительны только белый и красный цвета. В какой компании работал этот американец? Варианты ответов: Мальборо, Макдональдс или Кока-кола. На первый вопрос Индира отвечает, что у ландыша два листочка, а на второй - что это компания Кока-кола. Оба ответа оказались верными.Но вот наступает очередь третьего вопроса, и он был очень необычным. Во Франции издавалась газета «Ежедневное лакомство», что чаще всего проделывали с газетой после ее прочтения? Варианты ответов: вырезали рецепты из этой газеты, съедали газету или заворачивали в нее бутерброды.И тут Индира в замешательстве не может выбрать ответ, она выбирает пригодившуюся подсказку и звонит своему супругу, чтобы он помог угадать. Супруг был очень удивлен, но решил выбрать необычный ответ, что газету съедали. Хотя Индира засомневалась, решила с ним все-таки согласиться и рискнула подтвердить этот ответ. Каков же был восторг участницы, когда она узнала, что это правильный ответ. Ведь эта газета была из рисовой бумаги, которая съедобна. - Я редко пользуюсь услугами такси, но если мне нужно, то вызываю только CITY. И вот сегодня мне так повезло – я стала участницей интересной викторины и выиграла приз. Всем советую ездить на такси CITY, пусть вам также повезет, как и мне, – говорит Индира.Вот так наша участница стала победительницей в этой игре и получила свой приятный приз – романтический ужин на двоих в ресторане «Хуторок» Поздравляем! - А вы хотите также испытать счастье, проявить смекалку и свой интеллект и получить подарок? Дерзайте! Вызывайте такси CITY и участвуйте в нашей викторине! Удачи вам! – пожелал директор такси CITY Дамир МАЖЕНОВ. На правах рекламы.