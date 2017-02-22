Глава региона на своей отчетной встрече перед населением Атырауской области рассказал о том, что в 2016 году в области было отремонтировано 167,5 километров автодорог, переедает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 7288d932-f46e-4409-9d71-10c046eace33 - На этом мы не остановимся, у нас есть конкретные задачи, которые мы будем выполнять в 2017 году, в частности строительство автодороги Атырау – Астрахань, - сообщил Нурлан НОГАЕВ. – Раньше строительство дорог в нашей области затруднялось небольшим объемом поставки инертных материалов, мы провели переговоры с КТЖ насчет увеличения количества вагонов для поставки, что позволит в ближайшем будущем увидеть положительный результат. Если раньше такие материалы как песок, щебень и керамзит поставляли в область в малом количестве, что увеличивало время строительства дорог, то теперь, когда руководство КТЖ пошло нам навстречу, их количество существенно увеличится. Также Нурлан НОГАЕВ отметил что в 2017 году в Атырауской области планируется строительство 302,5 километров автодорог. ba4832ba-5f28-4a12-91f2-2d05057f86a7